Токаев выдвинул Смаилова на пост премьер-министра Казахстана

Нур-Султан, 11 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра республики.

До сегодняшнего для Смаилов был временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана. Токаев предложил Смаилова на пост премьер-министра страны.

Ранее сообщалось, что Токаев пообещал внести предложения по составу нового Правительства Казахстана 11 января. Ранее Правительство Казахстана было отправлено в отставку на фоне массовых беспорядков по всей стране, и временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Алихан Смаилов. Предложения по новому составу казахстанского кабмина будут внесены на следующий день после внеочередного саммита ОДКБ.