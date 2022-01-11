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Подозреваемый в убийстве солдата во время беспорядков в Кызылорде задержан

  /   Обновлено: 11 января 2022 08:17
Политика
Подозреваемый в убийстве солдата во время беспорядков в Кызылорде задержан
Global Look Press  /  t.me/ kazfreee

Кызылорд, 11 января. Подозреваемого в убийстве солдата во время беспорядков задержали в казахстанской Кызылорде.

Военнослужащий воинской части №5547 скончался на месте от полученных травм 5 января. Подозреваемым стал 31-летний местный житель, которого поместили в ИВС.

Начато досудебное расследование. Речь идет о причинении смерти лица во время массовых беспорядков и посягательство на жизнь военнослужащего.

Ранее погранслужба Казахстана задержала 366 подозреваемых в погромах. В ведомстве заявили, что подразделения пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности.

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Казахстан беспорядки задержание кызылорд
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