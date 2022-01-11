Подозреваемый в убийстве солдата во время беспорядков в Кызылорде задержан

Кызылорд, 11 января. Подозреваемого в убийстве солдата во время беспорядков задержали в казахстанской Кызылорде.
Военнослужащий воинской части №5547 скончался на месте от полученных травм 5 января. Подозреваемым стал 31-летний местный житель, которого поместили в ИВС.
Начато досудебное расследование. Речь идет о причинении смерти лица во время массовых беспорядков и посягательство на жизнь военнослужащего.
Ранее погранслужба Казахстана задержала 366 подозреваемых в погромах. В ведомстве заявили, что подразделения пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности.