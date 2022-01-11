Киану Ривз свозил всю съемочную команду на премьеру «Матрицы-4»

Лос-Анджелес, 11 января. Голливудский актер Киану Ривз оплатил поездку на премьеру «Матрицы: Воскрешение» своей семье, друзьям и коллегам.

Артист сыграл главную роль в оригинальной трилогии сестер Вачовски, которая завершилась в 2003 году. Однако спустя 18 лет было анонсировано продолжение, которое получило название «Воскрешение». Об этом пишет портал ScreenRant.

К квадриквелу вернулся практически весь оригинальный состав. По этому поводу Ривз решил устроить для своих близких и коллег незабываемое путешествие. Он полностью оплатил все расходы на поездку и преподнес всем подарки в честь премьеры киноленты. Об этом рассказал экс-дублер актера и режиссер «Джона Уика» Чад Стахельски.

Кадр из фильма «Матрица 4» /

«Он привез сюда всех нас. Он невероятно щедр. Сегодня вечером в аудитории будет так много людей, которые помогли ему, от его тренеров по боевым искусствам до тренеров по джиу-джитсу, от причесок и макияжа до его команды каскадеров. Он следит за тем, чтобы его друзья и семья были здесь. Он эпичен», — восхитился коллега Киану.

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