Норвежский генерал Моод призвал дать России возможность вступить в НАТО

Москва, 11 января. Западу необходимо изменить свое отношение к России и даже дать ей возможность вступить в НАТО, что позволит избежать войны, считают в Норвегии.

Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод осудил США с их союзниками за антироссийскую политику после распада СССР. Моод заявил, что риторика стран НАТО больше похожа на унижение Москвы, передает Aftenposten.

«Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи — отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное», — сказал он.

Ранее представитель «Института Шиллера» в Нью-Йорке Ричард Блэк призвал США прислушаться к требованиям России. Американские власти нужно призвать вести серьезные переговоры по тем требованиям и условиям, которые выдвигает Россия, считает он.