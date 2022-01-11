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Работники музея спасли раненых военных и полицейских во время беспорядков в Алма-Ате

  /   Обновлено: 11 января 2022 07:59
Общество
Работники музея спасли раненых военных и полицейских во время беспорядков в Алма-Ате
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Нур-Султан, 11 января. Работники Центрального государственного музея Казахстана в день массовых беспорядков в Алма-Ате спрятали в подвале около 15 раненых силовиков.

В интервью РИА Новости заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева рассказала, здание расположено в рядом с центральной площадью города, которая стала эпицентром массовых беспорядков 5 января.

Со слов Дандыгараевой, когда на центральной площади города шла стрельба, она увидела на мониторах видеонаблюдения, как мимо задней стороны здания музея идут раненые силовики.

«Я дала поручение открыть служебный вход и запустить их к нам. Их было около 15 человек — полицейские и совсем молодые солдаты. Они были все в крови, мы сразу начали оказывать им первую помощь, обрабатывать раны», — отметила замдиректора музея.

После того как погромщики стали заходить в музей с центрального входа, раненных полицейских было решено увести в подвал. После ухода протестующих силовиков вывели из здания.

Правоохранители продолжают зачистки от террористических группировок, участвующих в погромах и беспорядках, в Алма-Ате. Согласно данным комендатуры города, были задержаны более 1,2 тыс. участников террористических атак.

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Казахстан военные беспорядки музей алма-ата помощь плицейские
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