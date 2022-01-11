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«Украина молодая»: в Сети активно обсуждают зависимость Зеленского от наркотиков

Политика
«Украина молодая»: в Сети активно обсуждают зависимость Зеленского от наркотиков
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 11 января. Когда в социальных сетях обсуждают украинского президента Владимира Зеленского, то все чаще упоминают его зависимость от наркотических средств. Об этом пишет издание «Украина молодая».

Журналистка Татьяна Пархомчук отметила, что при просмотре выступлений главы государства на ум приходит вопрос: «Папа, ты кого хотел — мальчика или девочку? — По правде говоря, сынок, я просто хотел приятно провести время». Она считает, что «отец» этой страны, похоже, постоянно предпочитает веселиться.

«И чем дальше, тем больше и чаще, особенно в соцсетях возникают вопросы: наш президент под кайфом?» — подчеркнула автор.

Особенно эта тема была актуальной в сентябре, когда Зеленский поехал в США. Тогда украинцы негативно высказались по поводу выступления президента.

«Все равно ведет себя как клоун. Очевидно, настолько сильно в кровь уже въелось», — отметил Алексей Кулаков.

«На фоне Сонного Джо выглядит наркоманом на измене», — ехидно отмечает S.A.

«Простите, он под кайфом?» — спрашивает Александр Пономарев.

Первые слухи об этом появились еще в ходе его предвыборной кампании. Когда Зеленский решился идти в президенты, он был со своей командой «Квартал 95» во Львове и должен был давать благотворительный концерт перед ветеранами АТО. Военнослужащие ВСУ выступили резко против и заподозрили комика в использовании наркотиков. Они попросили его сдать анализы, чтобы доказать обратное.

Аналогичные призывы были и в ходе президентских выборов. Причем сам Зеленский говорил об этом экс-президенту Украины Петру Порошенко. Тот сдал кровь сразу в четырех клиниках, когда как бывший КВНщик поехал в частный центр своего друга, что вызвало еще большие подозрения.

Ранее стало известно, что Зеленский оскандалился в первый же рабочий день 2022 года. Украинцев взбесила «философская» публикация главы государства из офиса на Банковой улице в Киеве.

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