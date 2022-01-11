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The New Republic: важность Украины переоценена

Политика
The New Republic: важность Украины переоценена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 января. Украина для геополитики Соединенных Штатов Америки не имеет очень важного значения. Вашингтон должен скорее интересоваться Тайванем. Об этом сообщает американское издание The New Republic.

США пообещали многим своим союзникам безопасность. Однако более разумно ограничить этот список до «первого уровня». Ряд экспертов считают, что вступление Украины в НАТО оттолкнуло бы Россию от «вторжения».

«Но эта теория может оказаться катастрофически ошибочной, вынудив Америку начать войну за страну, не имеющую значения для ее безопасности. Действительно, в разговорах о том, что США имеют «железную приверженность Украине», политики уже преувеличивают: никаких перспектив размещения американских войск в Восточной Европе нет», — отметил автор Джордан Смит.

The New Republic: важность Украины переоценена
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что Вашингтон гарантировал безопасность Тайваню и таким членам НАТО как Польша. К тому же, американо-тайваньские отношения длятся десятилетия, а войска США находятся на острове еще со времен Корейской войны, что априори делает этот регион более важным, если сравнивать с Украиной.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что Украина опасается достижения договоренностей на переговорах России и США по гарантиям безопасности в Женеве.

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украина сша тайвань
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