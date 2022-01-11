Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 08:33
08:31
Политика
Парламент единогласно одобрил кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра Казахстана
08:25
Армия
Подлодки 949АМ станут самыми вооруженными носителями крылатых ракет в ВМФ
08:23
Политика
Политолог Полетаев: ожидать кардинальных изменений в руководстве Казахстана не стоит
08:23
Общество
Отец Алисы Тепляковой попросил СМИ не распространять клевету о дочери
08:21
Политика
Посольство России напомнило США о своих правах на перемещение войск внутри страны
08:20
Политика
МИД Китая заявил о готовности помочь Казахстану
08:17
Политика
Токаев выдвинул Смаилова на пост премьер-министра Казахстана
08:16
Политика
Подозреваемый в убийстве солдата во время беспорядков в Кызылорде задержан
08:06
Шоу-бизнес
Киану Ривз свозил всю съемочную команду на премьеру «Матрицы-4»
08:04
Политика
Норвежский генерал Моод призвал дать России возможность вступить в НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Боевики пытались захватить офисы компании «Казахтелеком»

Происшествия
Боевики пытались захватить офисы компании «Казахтелеком»
ФБА «Экономика сегодня»

Нур-Султан, 11 января. Террористы пытались захватить офисы национальной телекоммуникационной компании «Казахтелеком». Об этом заявил глава компании Куанышбек Есекеев.

Офисы по всей стране, в том числе в Алма-Ате, подверглись атакам террористических сил. Сообщается, что они пытались завладеть средствами массовых коммуникаций.

«Наши сотрудники смогли противостоять деструктивным элементам и обеспечили бесперебойную работу всех систем», — рассказал Есекеев изданию «Sputnik Казахстан».

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил, что двое силовиков были обезглавлены во время беспорядков в стране.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Боевики пытались захватить офисы компании «Казахтелеком»
террористы Казахтелеком беспорядки в казахстане
Комментировать