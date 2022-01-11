Боевики пытались захватить офисы компании «Казахтелеком»

Нур-Султан, 11 января. Террористы пытались захватить офисы национальной телекоммуникационной компании «Казахтелеком». Об этом заявил глава компании Куанышбек Есекеев.

Офисы по всей стране, в том числе в Алма-Ате, подверглись атакам террористических сил. Сообщается, что они пытались завладеть средствами массовых коммуникаций.

«Наши сотрудники смогли противостоять деструктивным элементам и обеспечили бесперебойную работу всех систем», — рассказал Есекеев изданию «Sputnik Казахстан».

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил, что двое силовиков были обезглавлены во время беспорядков в стране.