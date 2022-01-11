Судья Абраев погиб во время беспорядков в Алма-Ате

Алма-Ата, 11 января. Судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Мурат Абраев погиб в ходе беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщили в городском суде.

Массовые волнения начались в начале текущего года на западе Казахстана. На фоне двукратного увеличения цен сжиженного газа в стране начались протестные митинги, которые быстро превратились в беспорядки с использованием огнестрельного вооружения.

Ранее сообщалось, что участники беспорядков избили 61-летнего заместителя главы администрации Алма-Атинской области Ляззата Турлашова. По предварительным данным, мужчина вышел на улицу, чтобы утихомирить граждан, однако сам подвергся нападению.