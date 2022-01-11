Президент Казахстана Токаев может объявить нового премьера во вторник

Нур-Султан, 11 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может объявить имя нового премьер-министра страны во время выступления в парламенте во вторник.

Глава государства выступит в парламенте во вторник, 11 января. Ожидается, что в этот день Токаев объявит имя нового премьера Казахстана. Кандидат на этот пост должен уметь разговаривать с обществом и объяснять ему логику своих действий, рассказал изданию Sputnik Казахстан депутат и политолог Ерлан Саиров.

«Второе — его социально-экономическая политика должна быть понятна людям. Чтобы люди могли понимать, куда и в каком направлении мы идем», — отметил парламентарий.

Многие министерства свои решения принимали кулуарно, напомнил Саиров. В качестве примера он привел «решение по изъятию пенсионных денег».

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда местные жители вышли на улицы с призывом снизить цены на сжиженный газ. Вскоре к экономическим требованиям добавились политические, а протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

По данным Токаева, сумма ущерба от беспорядков в Казахстане может составить 2-3 миллиарда долларов. Он отметил, что в стране пострадало порядка 1,3 тысячи объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем на 100 торговых центров, банков, сожжены около 500 полицейских машин.