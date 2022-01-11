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Финансист Финогенова допустила обесценивание рубля на 7% к середине года

Экономика
Финансист Финогенова допустила обесценивание рубля на 7% к середине года
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 января. Рубль может обесцениться на 5-7% к середине года на фоне высоких процентных ставок в мире и отставания спроса на нефть, считает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Высокая инфляция в развитых странах приведет к росту процентных ставок, что может спровоцировать отток капитала с рынков развивающихся стран, сообщила агентству «Прайм» профессор. В условиях пандемии, высоких процентных ставок в мире и отставания спроса на нефть к середине года рубль может обесцениться на 5-7%.

Но рекордный размер золотовалютных резервов и жесткая монетарная политика Центробанка гарантируют российской валюте «мягкое» обесценивание, уточнила Финогенова. Подешеветь также может евро, считает специалист.

«В случае реализации геополитических рисков, в частности, эскалации санкционной риторики по отношению к России и нового витка конфликта с Украиной, можно ожидать относительно высоких цен на газ, которые ЕС будет вынужден оплачивать. Это может привести к укреплению доллара и ослаблению евро, по крайней мере в первом квартале 2022 года», — заключила эксперт.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова заявила, что иностранные валюты сохраняют статус наиболее ликвидных финансовых инструментов. Но на фоне повышенной неопределенности с валютными курсами стоит задуматься о диверсификации таких вложений.

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