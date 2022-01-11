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Госдеп США призвал демократов не поддерживать санкции против «СП-2»

Политика
Госдеп США призвал демократов не поддерживать санкции против «СП-2»
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Вашингтон, 11 января. Представители Госдепа США рассказывают сенаторам-демократам о несогласии американской администрации с предложенными республиканцем Тедом Крузом санкциями против «Северного потока — 2», сообщает Politico.

Брифинги проводят старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе США Амос Хохштейн и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, отмечает издание. С предложением о введении новых санкций в отношении газопровода выступила группа американских парламентариев во главе с Крузом.

«Нуланд и Хохтштейн проводят брифинг для группы сенаторов-демократов, где рассказывают о несогласии администрации с законопроектом Круза о санкциях в отношении "Северного потока — 2"», — сообщил репортер Politico.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом выступил против новых санкций по российскому газопроводу «Северный поток — 2», которые до середины января планирует обсудить сенат. Он добавил, что новые санкции могут подорвать единство среди европейских союзников в критически важный момент.

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санкции нуланд северный поток - 2 госдеп сша
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