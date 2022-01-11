Глава Европарламента Давид Сассоли умер в возрасте 65 лет

Рим, 11 января. Скончался глава европейского парламента Давид Сассоли. Соответствующей информацией поделился его офис в социальной сети Twitter утром 11 января.

Глава Европарламента недавно попал в клинику во второй раз в течение последних четырех месяцев. Медики доставили Сассоли в больницу 15 сентября прошедшего года. Причина госпитализации заключалась в пневмонии из-за коронавирусной инфекции. Политик ушел из жизни в итальянской больнице.

Главу Европарламента 10 января доставили в клинику из-за тяжелых осложнений, которые были вызваны нарушениями работы иммунной системы. Он находился в больнице с 26 декабря. Сассоли было 65 лет. Его избрали главой Европарламента в 2009 году.