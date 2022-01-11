Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 08:32
08:31
Шоу-бизнес
Гендиректор WarnerMedia уверен в запланированном релизе «Бэтмена»
08:31
Политика
Парламент единогласно одобрил кандидатуру Смаилова на пост премьер-министра Казахстана
08:25
Армия
Подлодки 949АМ станут самыми вооруженными носителями крылатых ракет в ВМФ
08:23
Политика
Политолог Полетаев: ожидать кардинальных изменений в руководстве Казахстана не стоит
08:23
Общество
Отец Алисы Тепляковой попросил СМИ не распространять клевету о дочери
08:21
Политика
Посольство России напомнило США о своих правах на перемещение войск внутри страны
08:20
Политика
МИД Китая заявил о готовности помочь Казахстану
08:17
Политика
Токаев выдвинул Смаилова на пост премьер-министра Казахстана
08:16
Политика
Подозреваемый в убийстве солдата во время беспорядков в Кызылорде задержан
08:06
Шоу-бизнес
Киану Ривз свозил всю съемочную команду на премьеру «Матрицы-4»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Почти 10 тысяч человек задержали в Казахстане после беспорядков

Происшествия
Почти 10 тысяч человек задержали в Казахстане после беспорядков
Global Look Press  /  ORDA.KZ/XinHua

Нур-Султан, 11 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали почти 10 тысяч человек в Казахстане после беспорядков, охвативших страну. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В ходе рейдов полицейские вместе с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова и магазины к нему, бронежилет и пневматический пистолет «ТОЗ 35».

«Правоохранителями задержано 9 900 человек», — говорится в сообщении казахстанского министерства.

Массовые протесты начались в первые дни 2022 года из-за роста цен на газ. После нескольких дней беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и возглавил Совет безопасности. Радикалы стали мародерствовать и разрушать государственные учреждения. Казахстанский лидер призвал ОДКБ помочь противостоять террористической угрозе.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Почти 10 тысяч человек задержали в Казахстане после беспорядков
Казахстан задержание мвд казахстана
Комментировать