Почти 10 тысяч человек задержали в Казахстане после беспорядков

Нур-Султан, 11 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали почти 10 тысяч человек в Казахстане после беспорядков, охвативших страну. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В ходе рейдов полицейские вместе с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова и магазины к нему, бронежилет и пневматический пистолет «ТОЗ 35».

«Правоохранителями задержано 9 900 человек», — говорится в сообщении казахстанского министерства.

Массовые протесты начались в первые дни 2022 года из-за роста цен на газ. После нескольких дней беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и возглавил Совет безопасности. Радикалы стали мародерствовать и разрушать государственные учреждения. Казахстанский лидер призвал ОДКБ помочь противостоять террористической угрозе.