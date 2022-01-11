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Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане составил 95,3 млрд тенге

  /   Обновлено: 11 января 2022 06:56
Экономика
Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане составил 95,3 млрд тенге
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 11 января. Массовые погромы в Казахстане обернулись для местного бизнеса крупными потерями. Ущерб составил 95,3 млрд тенге. Об этом сообщили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

Больше всего в результате беспорядков пострадала Алма-Ата. Ущерб предпринимателей в бывшей столице республики оценивается в 93,8 млрд тенге (217 млн долларов). В девяти регионах страны выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1709 объектах. Наиболее ощутимые потери пришлись на такие отрасли, как торговля, общепит, финансовый сектор, а также логистика.

Ранее казахстанские предприниматели заявили, что восстанавливать разрушенные объекты бизнеса придется на протяжении нескольких лет.

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бизнес ущерб предприниматели беспорядки в казахстане
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