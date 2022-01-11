Центры обслуживания населения возобновили работу в Алма-Ате

Алма-Ата, 11 января. Центры обслуживания населения (ЦОН) возобновили работу в Алма-Ате, гражданам доступны все услуги, кроме оформления паспорта, удостоверения личности и миграционных услуг.

Работа ЦОНов по всему Казахстану была приостановлена, так как сотрудников Комитета административной полиции МВД направили на выполнение других задач. В настоящее время центры не работают только в Алма-Атинской области.

Массовые волнения начались в Казахстане на фоне увеличения стоимости сжиженного газа в начале текущего года с митингов на западе страны. Однако демонстрации быстро превратились в беспорядки с использованием огнестрельного вооружения.

Ранее правительство Нур-Султана возобновило доступ к проводному интернету на территории столицы Казахстана. Сеть в городе пропадал во время массовых беспорядков.