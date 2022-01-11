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Погранслужба Казахстана задержала 366 подозреваемых в погромах

  /   Обновлено: 11 января 2022 06:47
Происшествия
Погранслужба Казахстана задержала 366 подозреваемых в погромах
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 11 января. Сотрудники Пограничной службы Казахстана задержали 366 человек по подозрению в участии в беспорядках. Об этом сообщил комитет национальной безопасности республики.

В ведомстве заявили, что подразделения погранслужбы находятся в постоянной боевой готовности. Граница Казахстана усиленно охраняется.

«Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур в Казахстане задержали более 1,2 тыс. участников террористических атак в Алма-Ате.

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