Погранслужба Казахстана задержала 366 подозреваемых в погромах

Нур-Султан, 11 января. Сотрудники Пограничной службы Казахстана задержали 366 человек по подозрению в участии в беспорядках. Об этом сообщил комитет национальной безопасности республики.

В ведомстве заявили, что подразделения погранслужбы находятся в постоянной боевой готовности. Граница Казахстана усиленно охраняется.

«Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники силовых структур в Казахстане задержали более 1,2 тыс. участников террористических атак в Алма-Ате.