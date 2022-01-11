Минобороны России: миротворцев ОДКБ перебросили в Казахстан более 70 самолетов

Нур-Султан, 11 января. Для доставки миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан потребовалось более 70 самолетов, сообщили журналистам в Минобороны России.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ направлены в Казахстан по принятому 6 января решению Совета коллективной безопасности организации. В их состав, помимо подразделений Вооруженных сил России, вошли военнослужащие из Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

«Для переброски коллективных миротворческих сил ОДКБ Минобороны России была создана воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческий контингент стран ОДКБ пробудет в Казахстане до полной стабилизации ситуации. Миротворцы уже приступили к охране жизненно важных объектов на территории государства.