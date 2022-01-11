Госдеп: переговоры с Россией не изменили позицию США по поводу членства Украины в НАТО

, 11 января. Белый дом по итогам переговоров с Россией в Женеве продолжит придерживаться прежней позиции о вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

На переговорах в Женеве обсуждались предложенные Россией гарантии безопасности, включающие нерасширение Альянса за счет постсоветских республик. Однако, по словам Прайса, Украина по-прежнему должна иметь возможность для вступления в НАТО.

«Наша позиция по данному вопросу не изменилась. НАТО следует политике открытых дверей. Любая страна, которая стремится стать членом НАТО, должна иметь такую возможность. Украина является нашим партнером, мы находимся с ней в постоянном контакте», — отметил он.

Встреча представителей России и США проходила в закрытом формате. Делегацию от РФ возглавил замглавы МИД Сергей Рябков. Со стороны США была направлена первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог ответить на вопрос о перспективах предоставления Украине плана действий для вступления в Североатлантический альянс. Выступая перед заседанием комиссии НАТО — Украина, Столтенберг заявил, что организация готова продолжать оказывать Киеву военную поддержку.