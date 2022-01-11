Испанский суд окончательно отклонил иск бизнесмена Пугачева к России

Мадрид, 11 января. Мадридский высший суд Мадрида окончательно отклонил иск экс-банкира Сергея Пугачева к России на 14 миллиардов долларов

Бизнесмен подал в суд на Россию в 2015 году, утверждая, что российская сторона якобы нарушила его права по соглашению между СССР и Францией о защите капиталовложений.

Пугачев предъявлял Москве претензии на миллиарды долларов. По итогам рассмотрения возражений Москвы суд встал на ее сторону и отклонил требования Пугачева. Банкира также обязали возместить российскому бюджету расходы на разбирательство в размере 5,8 миллиона долларов.

Летом 2020 года Минюст РФ сообщил о победе в международном арбитраже над беглым банкиром Сергеем Пугачевым в споре на 14,5 млрд долларов.