Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 07:02
07:01
Происшествия
Глава Европарламента Давид Сассоли умер в возрасте 65 лет
06:56
Происшествия
Почти 10 тысяч человек задержали в Казахстане после беспорядков
06:56
Экономика
Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане составил 95,3 млрд тенге
06:50
Общество
Центры обслуживания населения возобновили работу в Алма-Ате
06:47
Происшествия
Погранслужба Казахстана задержала 366 подозреваемых в погромах
06:26
Армия
Минобороны России: миротворцев ОДКБ перебросили в Казахстан более 70 самолетов
06:23
Политика
Госдеп: переговоры с Россией не изменили позицию США по поводу членства Украины в НАТО
06:21
Политика
Испанский суд окончательно отклонил иск бизнесмена Пугачева к России
06:20
Общество
Пользователи Facebook шокированы планами Киева ввести продуктовые талоны
06:02
Происшествия
Силовики задержали более 1,2 тыс. участников террористических атак в Алма-Ате
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Испанский суд окончательно отклонил иск бизнесмена Пугачева к России

Политика
Испанский суд окончательно отклонил иск бизнесмена Пугачева к России
pixabay.com

Мадрид, 11 января. Мадридский высший суд Мадрида окончательно отклонил иск экс-банкира Сергея Пугачева к России на 14 миллиардов долларов

Бизнесмен подал в суд на Россию в 2015 году, утверждая, что российская сторона якобы нарушила его права по соглашению между СССР и Францией о защите капиталовложений.

Пугачев предъявлял Москве претензии на миллиарды долларов. По итогам рассмотрения возражений Москвы суд встал на ее сторону и отклонил требования Пугачева. Банкира также обязали возместить российскому бюджету расходы на разбирательство в размере 5,8 миллиона долларов.

Летом 2020 года Минюст РФ сообщил о победе в международном арбитраже над беглым банкиром Сергеем Пугачевым в споре на 14,5 млрд долларов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Испанский суд окончательно отклонил иск бизнесмена Пугачева к России
мосгорсуд сенатор мадрид пугачев
Комментировать