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Пользователи Facebook шокированы планами Киева ввести продуктовые талоны

  /   Обновлено: 11 января 2022 06:20
Общество
Пользователи Facebook шокированы планами Киева ввести продуктовые талоны
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 января. Повышение цен на продовольственные товары на Украине может привести к введению продуктовых талонов. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По словам политика, правительство рассматривает различные варианты социальной помощи уязвимым слоям населения. Однако украинцам не понравились заявления властей.

«Предлагаю идти до конца по этому пути — депутатскую зарплату выдавать этими же продуктовыми карточками!» — с сарказмом отреагировал Evgen D.

Надежда К. отметила, что это хорошая идея. Подобная практика есть в Европе, где бедным людям выдают продукты, которые скоро должны испортиться. Однако проблема в том, что на Украине под эту категорию подпадает большая часть населения.

«Вот он, конец эпохи бедности!» — пишет Елена К., напоминая о фразу Зеленского о наступлении «конца эпохи бедности».

Пользователь Sleepy Bear шокирован происходящим. Все хотели жить как в Европе, а получили худшие черты США.

Ранее телеканал «Первый независимый» сообщил, что украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.

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украина украинцы олег устенко продуктовые талоны
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