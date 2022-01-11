Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 07:01
06:56
Происшествия
Почти 10 тысяч человек задержали в Казахстане после беспорядков
06:56
Экономика
Ущерб бизнесу от беспорядков в Казахстане составил 95,3 млрд тенге
06:50
Общество
Центры обслуживания населения возобновили работу в Алма-Ате
06:47
Происшествия
Погранслужба Казахстана задержала 366 подозреваемых в погромах
06:26
Армия
Минобороны России: миротворцев ОДКБ перебросили в Казахстан более 70 самолетов
06:23
Политика
Госдеп: переговоры с Россией не изменили позицию США по поводу членства Украины в НАТО
06:21
Политика
Испанский суд окончательно отклонил иск бизнесмена Пугачева к России
06:20
Общество
Пользователи Facebook шокированы планами Киева ввести продуктовые талоны
06:02
Происшествия
Силовики задержали более 1,2 тыс. участников террористических атак в Алма-Ате
06:00
Экономика
Перспективы в развитии: как Россия может занять второе место по добыче биткоина
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Силовики задержали более 1,2 тыс. участников террористических атак в Алма-Ате

  /   Обновлено: 11 января 2022 06:02
Происшествия
Силовики задержали более 1,2 тыс. участников террористических атак в Алма-Ате
ФБА «Экономика сегодня»

Алма-Ата, 11 января. Более 1,2 тыс. участников террористических атак задержаны в Алма-Ате. Соответствующее заявление сделала комендатура города.

Силовики продолжают зачистки от террористических группировок, участвующих в погромах и беспорядках, в Алма-Ате. У них изъяли оружие и угнанные автомобили. Число задержанных в городе оставило более 1,2 тыс. человек.

В результате спецоперации, которые проводили правоохранительные органы в Жамбылской области, погиб один полицейский, семь сотрудников получили ранения различной степени тяжести.

Массовые беспорядки начались в Казахстане 2 января на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ. В результате протестов президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики, также был введен режим чрезвычайного положения.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Силовики задержали более 1,2 тыс. участников террористических атак в Алма-Ате
террористы задержания алма-ата беспорядки в казахстане
Комментировать