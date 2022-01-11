Силовики задержали более 1,2 тыс. участников террористических атак в Алма-Ате

Алма-Ата, 11 января. Более 1,2 тыс. участников террористических атак задержаны в Алма-Ате. Соответствующее заявление сделала комендатура города.

Силовики продолжают зачистки от террористических группировок, участвующих в погромах и беспорядках, в Алма-Ате. У них изъяли оружие и угнанные автомобили. Число задержанных в городе оставило более 1,2 тыс. человек.

В результате спецоперации, которые проводили правоохранительные органы в Жамбылской области, погиб один полицейский, семь сотрудников получили ранения различной степени тяжести.

Массовые беспорядки начались в Казахстане 2 января на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ. В результате протестов президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики, также был введен режим чрезвычайного положения.