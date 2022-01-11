Политик ФРГ Триттин заявил, что диалог США и России не может вестись за спиной Украины

Берлин, 11 января. Переговоры России с западными партнерами не могут вестись за спиной Украины или Евросоюза, заявил представитель партии «Союз-90/зеленые» Юрген Триттин.

Диалог России с Западом важен для деэскалации вокруг Украины. Об этом Триттин заявил в интервью Funke.

«Важно, что на этой неделе проходят переговоры между США и Россией, в Совете Россия — НАТО, а также в ОБСЕ. Тот факт, что переговоры вообще ведутся, — хороший знак. Но переговоры не могут вестись за спиной Украины или ЕС», — сказал немецкий политик.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что Украина опасается достижения договоренностей на переговорах России и США по гарантиям безопасности в Женеве. Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США поддержать проект закона о санкциях против «Северного потока — 2», а глава Минобороны страны Алексей Резников призвал Вашингтон увеличить поставки оружия Киеву.