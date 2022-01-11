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Детская спортивная команда не может выбраться из Талдыкоргана на фоне беспорядков

  /   Обновлено: 11 января 2022 05:38
Происшествия
Детская спортивная команда не может выбраться из Талдыкоргана на фоне беспорядков
maxpixel.net

, 11 января. Детская команда по спортивному туризму и спорту «Пирамида» из Павлодара прибыла в Талдыкорган на соревнования 2 января и до сих пор находится там из-за ситуации с беспорядками в Казахстане.

Как сообщает их тренер Марина Ридзаускене, вернуться домой они не могут никакими способами: ни самолетом, ни наземным транспортом. Информацию об этом опубликовало издание «Sputnik Казахстан». Известно, что команда состоит из 22 человек, в том числе 16 детей.

«Нам сказали никуда не выезжать, не рисковать. Сидим, ждем, нам продукты привозят», — рассказала педагог.

В администрации Павлодара заявили, что держат связь с командой. При первой возможности детей обещают вернуть домой.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ вывезло из Казахстана 250 человек. Среди вернувшихся на родину россиян есть и граждане Австрии и Венгрии.

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беспорядки в казахстане талдыкорган десткая спортивная команда
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