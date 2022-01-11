Пользователи Telegram упрекнули Киев в подчинении США после заявления по Казахстану

Киев, 11 января. Министерство иностранных дел Украины впервые официально прокомментировало ситуацию в Казахстане, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Внешнеполитическое ведомство осудило насилие, которое вспыхнуло в республике во время протестов. Однако украинцы не оценили заявление МИД.

«Отмашку дали… Заговорили. Незалежные», — смеется Александр.

Пользователь Кирилл не удивлен. Официальный Киев не имеет собственной позиции по этому вопросу. Вроде и русские есть, которых стоило бы обвинить в насилии над мирными протестующими, но в то же время те пришли на демонстрации с оружием.

«Опасаются разозлить ОДКБ. Вдруг потом на Украину повернут», — пошутила RED FOX.

Украинка Алина не видит повода для юмора. Она отметила, что американское посольство в Казахстане выложило аналогичный твит. То есть, Вашингтон просто прислал распоряжение.

«Ждали реакции Госдепа», — написала Валентина Я.

Ранее блогер и журналист Вадим Манукян поделился новыми инсайдами, касающимися «майданных» технологий во время событий в Казахстане, а также рассказал, почему Запад так обеспокоился, когда казахстанское руководство обратилось за помощью к ОДКБ.