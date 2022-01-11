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Минобороны РФ сообщило об очередной отправке россиян из Казахстана на родину

Общество
Минобороны РФ сообщило об очередной отправке россиян из Казахстана на родину
Global Look Press  /  Sebastian Gollnow / dpa

Москва, 11 января. Новая отправка российских граждан ожидается из города Алма-Ата 11 января. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны РФ,

Военное ведомство сообщило, что сбор состоится в международном аэропорту Алма-Аты с 9:00 до 15:00 по местному времени. По имеющимся данным, россиян доставят в аэропорт Чкаловский в Московской области, однако могут быть использованы другие воздушные гавани в зависимости от погодных условий.

Ранее стало известно, что самолеты Минобороны РФ доставили в страну 250 человек из Алма-Аты и Нур-Султана, среди них, кроме россиян, оказались и граждане Венгрии и Австралии.

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