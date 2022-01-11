Пользователи Twitter раскритиковали власти Британии за проблемы беженцев

Лондон, 11 января. Телеканал BBC провел расследование, которое помогло выяснить условия жизни беженцев, находящихся в Великобритании. Оказалось, они проживают в помещениях аварийного типа, которые не соответствуют нормам безопасности.

Организации, оказывающие помощь мигрантам, сообщили, что регулярно слышат о подобных нарушениях. Жители Великобритании обсудили эту ситуацию в соцсетях.

«Это продолжается уже на протяжении многих лет, но это хорошо скрывали. Если бы какая-то знаменитость рассказала о подобном опыте», — написал @hutchioooo.

Пользователь @MissRebeccaAnn_ считает, что она родилась в бесполезной стране. Она уже третий год жалуется на проблемы с центральным отоплением, трещинами в окнах и плесенью, но они никак не решаются.

«И прибавьте к этому расследование об ужасном состоянии муниципального жилья вместе с обвинениями в повсеместном расизме», — написал @brianwinteruk.

Читатель @KennethSnell17 напомнил, что проблемы с жильем испытывают и местные граждане. Они вообще не имеют крыши над головой, в отличие от беженцев.

Ранее британцы выразили недовольство борьбой властей с коронавирусной пандемией. После новогодних каникул в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии ужесточили коронавирусные ограничения, в то время как в Англии власти не пошли на этот шаг.