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Человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Южно-Сахалинске

Происшествия
Человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Южно-Сахалинске
05.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по республике Дагестан

Южно-Сахалинск, 11 января. Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Южно-Сахалинске. Сообщение об этом распространил Telegram-канал правительства Сахалинской области.

Спасатели эвакуируют всех жителей многоквартирного дома, в котором произошел взрыв. Число пострадавших в результате инцидента не уточняется.

Ранее сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту взрыва в Ростове-на-Дону, в результате которого погиб 63-летний пенсионер, участник военных действий в Афганистане в 1980-х годах. Инцидент произошел в лифте дома на Береговой улице. Соседи обнаружили в кабине труп мужчины с оторванными кистями рук.

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