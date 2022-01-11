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Представитель «Института Шиллера» Блэк призвал США прислушаться к требованиям России

Политика
Представитель «Института Шиллера» Блэк призвал США прислушаться к требованиям России
Ньюинформ  /  pixabay.com

Вашингтон, 11 января. Американские власти нужно призвать вести серьезные переговоры по тем требованиям и условиям, которые выдвигает Россия.

Пока рано прогнозировать итоги переговоров, так как они будут идти еще всю неделю. Об этом заявил представитель «Института Шиллера» в Нью-Йорке Ричард Блэк, передает РИА Новости.

«Мы в "Институте Шиллера" полагаем, что необходима мобилизация дипломатов-ветеранов, гражданского общества в США, которые бы призвали США к серьезным переговорам по требованиям и условиям, которые изложил президент Путин», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложения США на переговорах с Россией не являются уступкой. Предложения американской стороны могли бы стать предметом для обсуждения без обострения ситуации вокруг Украины. В рамках переговоров Вашингтон заявил о готовности обсуждать с Москвой восстановление некоторых ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и прочего.

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