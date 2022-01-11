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Пользователи Telegram высмеяли слова Борреля о переговорах с Украиной по безопасности

  /   Обновлено: 11 января 2022 04:47
Политика
Пользователи Telegram высмеяли слова Борреля о переговорах с Украиной по безопасности
Global Look Press  /  Zucchi/EUC

Киев, 11 января. Любые переговоры по безопасности Украины должны проводиться непосредственно при участии официального Киева. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Политик подчеркнул, что не может быть и речи об общей безопасности в Европе, когда украинское государство испытывает с этим проблемы. Его речь обсудили в украинских соцсетях.

«Именно так, флажочек поставите на стол, вот и присутствие», — иронизирует один из комментирующих.

Один из комментаторов не удивляется подобным трендам. Уже давно проблемы Украины обсуждаются без ее правительства.

«От Украины Байден, не печалься, Боррель», — шутит Ната Л.

Пользователь Юлия не понимает, зачем обсуждать безопасность с Киевом. Все равно он не может и шага сделать без хозяев из ЕС и США.

«Нет, не должен там Киев быть со своими хотелками. Пусть сначала выполнят то, что на себя взяли, а потом уже лезут», — отреагировал Константин П.

Ранее Борелль заявил, что Евросоюз поддерживает идею переговоров с Россией по вопросам гарантий безопасности. В связи с этим, по его словам, Евросоюз координирует свои действия с «трансатлантическими и другими партнерами».

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