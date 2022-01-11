Эндрю Гарфилд рассказал, как его вынудили вернуться к роли Человека-паука

Лос-Анджелес, 11 января. Голливудский актер Эндрю Гарфилд рассказал, что глава Marvel Studios Кевин Файги вынудил его вернуться к роли Питера Паркера для кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой».

Артист, который несколько лет назад играл известного супергероя, неоднократно отрицал, что он вернулся к этой роли, несмотря на все слухи в СМИ. Однако вышедший в середине декабря в прокат триквел с Томом Холландом в главной роли дал понять, что все теории фанатов и инсайдеров оказались правдивыми. Об этом пишет ScreenRant.

В недавнем интервью актер объяснил, почему все же решился вновь надеть на себя костюм Человека-паука. Он подчеркнул, изначально не собирался этого делать.

Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой» /

«Я не ожидал, что когда-нибудь снова заведу разговор о потенциальной роли Питера Паркера. Я был очень рад просто снова стать фанатом. Но мне позвонили Эми Паскаль, Кевин Файги и Джон Уоттс с этой идеей. Это было сразу же неоспоримо. Это звучало невероятно весело, невероятно духовно — увлекательно и тематически интересно», — отметил Гарфилд.

Он добавил, что для любого фаната было бы мечтой, если бы все три исполнителя роли Человека-паука появились бы в одной киноленте. Эндрю долго обсуждал с боссами студии нюансы сюжета, что в сочетании с юмором помогло создать ту картину, которая вышла в прокат.

Ранее режиссер Джеймс Ганн раскрыл часть информации о предстоящем триквеле «Стражей Галактики». Он обсудил будущего антагониста Адама Уорлока, которого на экранах воплотит Уилл Поултер.