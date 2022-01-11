Камчатские ученые открыли новый минерал

Петропавловск-Камчатский, 11 января. Ученые на Камчатке открыли новый минерал, в состав которого входит платина. Они назвали его куфаритом, рассказали в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Минерал обнаружили в 2021 году в Корякско-Камчатском платиноносном поясе. Сообщается, что у куфарита простой химический состав: PtPb — платина-свинец.

«Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза», — цитирует слова директора института Алексея Озерова пресс-служба.

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