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Камчатские ученые открыли новый минерал

  /   Обновлено: 11 января 2022 04:15
Наука
Камчатские ученые открыли новый минерал
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 11 января. Ученые на Камчатке открыли новый минерал, в состав которого входит платина. Они назвали его куфаритом, рассказали в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Минерал обнаружили в 2021 году в Корякско-Камчатском платиноносном поясе. Сообщается, что у куфарита простой химический состав: PtPb — платина-свинец.

«Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза», — цитирует слова директора института Алексея Озерова пресс-служба.

Ранее стало известно, что сотрудники Хельсинкского университета разработали уникальную молекулу TriSb92, способную моментально защищать от заражения COVID-19.

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камчатка минерал куфарит
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