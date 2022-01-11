Постпред в Вене Ульянов заявил об обесценивании угроз Запада в адрес России

Вена, 11 января. Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил Запад, что его угрозы в адрес России могут обесцениться из-за постоянного повторения.

В американской администрации в очередной раз пригрозили России экономическими санкциями и дипломатическими последствиями в случае усугубления кризиса на Украине. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также предупредил Москву о возможных последствиях.

«Какие самые популярные слова в западном политическом лексиконе? Вы сможете без труда догадаться: "последствия, последствия, последствия" и "они заплатят за это"», — сказал Ульянов.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на неэффективность попыток НАТО запугать Москву. Усилия по запугиванию России со стороны Североатлантического альянса и Соединенных Штатов не принесут никаких результатов, заявил он.