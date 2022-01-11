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Прайс объяснил заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ в Казахстане

Политика
Прайс объяснил заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ в Казахстане
Global Look Press/photothek  /  © Florian Gaertner

Вашингтон, 11 января. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о миротворческих силах ОДКБ в Казахстане, которые возмутили российский МИД, основаны на «годах опыта», заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

Блинкен заявил о беспокойстве США относительно Казахстана, однако они считают, что республика может справиться сама, без помощи ОДКБ. Кроме того, одна его фраза смутила МИД России.

«Один урок из прошлой истории — когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — подчеркнул Блинкен.

«Заявления госсекретаря основаны на годах и десятилетиях исторического опыта, сложно спорить с тем, что он сказал», — объяснил Прайс слова госсека США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американская сторона не сможет спрятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане после видеоконференции лидеров ОДКБ. Таким образом она прокомментировала слова Энтони Блинкена о том, что США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.

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