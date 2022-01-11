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США не сравнивают события в Казахстане и на Украине

Политика
США не сравнивают события в Казахстане и на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Bihar Hour

Вашингтон, 11 января. Вашингтон не проводит параллели между событиями в Казахстане и на Украине в 2014 году.

США выразили соболезнования погибшим и пострадавшим в Казахстане. Об этом заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс на брифинге.

«Мы выражаем соболезнования погибшим и пострадавшим. Что касается Казахстана, это ценный партнер США», — заявил Прайс.

Он добавил, что Вашингтон не сравнивает Казахстан с Украиной. Представитель Госдепа отметил, что ситуации в этих странах разные. Кроме того, в США ожидают справедливого разбирательства над задержанными в республике.

Ранее компания «Татспиртпром» приостановила поставки продукции в Казахстан из-за введения чрезвычайного положения в республике. В компании пояснили, что при режиме чрезвычайного положения реализация спиртных напитков запрещена.

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