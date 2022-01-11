Доступ к проводному интернету возобновили в Нур-Султане

Нур-Султан, 11 января. Правительство Нур-Султана возобновило доступ к проводному интернету на территории столицы Казахстана после его отсутствия.

Подключение к мобильному интернету при этом все еще невозможно. Соответствующей информацией поделился корреспондент ТАСС. Интернет на территории Нур-Султана пропадал во время массовых беспорядков, которые захлестнули всю территорию Казахстана.

Массовые волнения стартовали в Казахстане в начале текущего года с митингов на фоне увеличения стоимости сжиженного газа. Однако демонстрации быстро превратились в беспорядки с использованием огнестрельного вооружения.

Глава казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев недавно сообщил, что конституционный порядок на территории республики удалось восстановить.