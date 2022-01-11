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Экономист Гринберг объяснил россиянам пользу продуктовых карточек

Экономика
Экономист Гринберг объяснил россиянам пользу продуктовых карточек
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 января. Рост цен на продовольственные товары может привести к вводу продуктовых карточек для малообеспеченных россиян. Однако не нужно бояться подобной практики, рассказал экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Он объяснил, что продуктовые карточки используются во многих странах, включая Соединенные Штаты. По словам Гринберга, в России к подобной практике другое отношение, однако в ней нет ничего плохого. Об этом экономист рассказал в беседе с РИА Новости.

«Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — добавил Гринберг.

Ранее стало известно, что продовольствие в России может вырасти в цене на 15-20% в 2022 году. Потенциальные риски создает Китай, который скупает продукты по всему миру.

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