Опрос: жители России в среднем хотели бы иметь зарплату в 166 тыс. рублей

Москва, 11 января. Жители России в среднем хотели бы получать зарплату в размере 166 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис «Работа.ру».

Опрос проводился в декабре прошлого года на территории всех российских регионов. Участие в исследовании приняли более семи тысяч россиян в возрасте от 18 лет. В результатах сказано, что в среднем респонденты хотят получать 166 тыс. рублей ежемесячно. Большие отличия присутствуют в ответах мужчин и женщин, передает ТАСС.

Представители мужского пола в среднем хотели бы иметь зарплату в размере 187 тыс. рублей. У женщин этот показатель составляет 138 тыс. рублей. В Москве мужчины отвечали, что хотят получать 201 тыс. рублей каждый месяц, а россиянки из столицы — 157 тыс. рублей.

Жители России недавно также сообщили, что в течение текущего года хотят сменить место работы. Об этом говорят результаты исследования HeadHunter.