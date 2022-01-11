Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 03:56
03:56
Политика
США не сравнивают события в Казахстане и на Украине
03:50
Общество
Доступ к проводному интернету возобновили в Нур-Султане
03:30
Экономика
Экономист Гринберг объяснил россиянам пользу продуктовых карточек
03:24
Экономика
Опрос: жители России в среднем хотели бы иметь зарплату в 166 тыс. рублей
03:22
Экономика
Экономист Хестанов: укрепление доллара окажет умеренное влияние на курс рубля
03:10
Армия
Госдеп: Вашингтон не планировал на встрече с Москвой заключать соглашения по ракетам
03:07
Политика
Прайс заявил, что предложения США на переговорах с Россией не являются уступкой
03:03
Политика
Депутат Рады Шуфрич: Россия и США договорились относительно Украины в НАТО
02:46
Политика
Байдену еще не доложили о результатах переговоров с Россией в Женеве
02:44
Наука
Доктор Бханот перечислила неочевидные плюсы регулярной интимной близости
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Опрос: жители России в среднем хотели бы иметь зарплату в 166 тыс. рублей

Экономика
Опрос: жители России в среднем хотели бы иметь зарплату в 166 тыс. рублей
murmansk.sledcom.ru  /  СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

Москва, 11 января. Жители России в среднем хотели бы получать зарплату в размере 166 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис «Работа.ру».

Опрос проводился в декабре прошлого года на территории всех российских регионов. Участие в исследовании приняли более семи тысяч россиян в возрасте от 18 лет. В результатах сказано, что в среднем респонденты хотят получать 166 тыс. рублей ежемесячно. Большие отличия присутствуют в ответах мужчин и женщин, передает ТАСС.

Представители мужского пола в среднем хотели бы иметь зарплату в размере 187 тыс. рублей. У женщин этот показатель составляет 138 тыс. рублей. В Москве мужчины отвечали, что хотят получать 201 тыс. рублей каждый месяц, а россиянки из столицы — 157 тыс. рублей.

Жители России недавно также сообщили, что в течение текущего года хотят сменить место работы. Об этом говорят результаты исследования HeadHunter.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Опрос: жители России в среднем хотели бы иметь зарплату в 166 тыс. рублей
зарплата опрос выплаты
Комментировать