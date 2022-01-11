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Экономист Хестанов: укрепление доллара окажет умеренное влияние на курс рубля

Экономика
Экономист Хестанов: укрепление доллара окажет умеренное влияние на курс рубля
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 января. Укрепление доллара окажет умеренное влияние на курс рубля, но на российской валюте негативно скажутся сопутствующие факторы, заявил советник гендиректора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов.

Доллар ждет укрепление, если ФРС начнет в середине 2022 года цикл подъема ставки. На рубль это окажет умеренное влияние, считает аналитик. Главной угрозой для национальной валюты в этом году будут риски снижения сырьевых цен, что характерно для укрепляющегося доллара, и возможные новые санкции, отметил специалист.

«Ужесточение ДКП ФРС, без которого заметное укрепление доллара маловероятно, — фактор замедляющий и мировую экономику, и экономику США. Но при медленном укреплении (а ФРС настроена на очень плавные и постепенные действия) — влияние укрепления доллара много слабее, чем колебания экономической активности, с этим не связанные», — сообщил агентству «Прайм» Хестанов.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что к концу 2022 года доллар будет продаваться по 70 рублей, а евро оценят в 77,7 рубля. Замедление темпов роста инфляции даст возможность регулятору нормализовать денежную политику, уточнил специалист.

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