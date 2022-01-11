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Госдеп: Вашингтон не планировал на встрече с Москвой заключать соглашения по ракетам

Армия
Госдеп: Вашингтон не планировал на встрече с Москвой заключать соглашения по ракетам
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 11 января. Делегация Соединенных Штатов не ожидала, что во время женевских переговоров с Россией по стратегической стабильности будут достигнуты соглашения по ракетным вооружениям. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Речь идет о договоренностях, достигнутых по ракетам средней и меньшей дальности. По словам Прайса, встреча российских и американских делегаций в Женеве позволила сторонам высказать свои озабоченности по данному вопросу. Об этом представитель Госдепа рассказал журналистам, комментируя итоги прошедших в Женеве консультаций.

«Эта (встреча) не являлась форумом, на котором мы должны были достичь соглашения или выработать решения по ракетам средней и меньшей дальности», — добавил Прайс.

Также ранее Государственный департамент Соединенных Штатов прокомментировал требование России вывести ядерное оружие из стран-союзниц по НАТО. В ведомстве посчитали данный призыв «проблематичным».

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