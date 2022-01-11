Прайс заявил, что предложения США на переговорах с Россией не являются уступкой

Женева, 11 января. Предложения США в Женеве не являются уступкой России, так как они выгодны самому Вашингтону.

Предложения американской стороны могли бы стать предметом для обсуждения без обострения ситуации вокруг Украины. В рамках переговоров Вашингтон заявил о готовности обсуждать с Москвой восстановление некоторых ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и прочего. Об этом рассказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Могут быть и другие области, но это точно не является уступками. Это не одолжение. Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности», — заявил он.

Ранее Вашингтон выразил готовность продолжать переговоры с Москвой. Россия и США сошлись на том, что в переговорах нужно продвигаться быстро.