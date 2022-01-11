Депутат Рады Шуфрич: Россия и США договорились относительно Украины в НАТО

Киев, 11 января. Вашингтон уже договорился с Москвой, что Украина никогда не вступит в НАТО, заявили в Верховной раде.

На Украине понимают, что она никогда не станет членом НАТО. Об этом рассказал депутат Рады от ОПЗЖ Нестор Шуфрич на телеканале «НАШ».

«Имел возможность общаться с прямым руководством двух европейских стран и с людьми, близкими к власти еще одной страны, которая входит в G7. Все однозначно сказали, все три — страны НАТО: американцы с русскими обо всем договорились. И в принципе, мы это понимаем. Первое: Украина никогда не будет членом НАТО, никогда от слова совсем», — сказал он.

Вторым пунктом договоренности между Россией и США является гарантия нераспространения ракет. Против этих двух пунктов Вашингтон не возражает.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия считает необходимым добиться от Североатлантического альянса железобетонных гарантий того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Он отметил, что для Москвы получение гарантий о сохранении внеблокового статуса Украины и Грузии является принципиально важным.