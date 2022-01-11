Байдену еще не доложили о результатах переговоров с Россией в Женеве

Вашингтон, 11 января. Президенту США Джо Байдену еще не доложили о результатах переговоров по гарантиям безопасности с Россией в Женеве. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Глава государства прослушал регулярный брифинг по вопросам безопасности утром в понедельник. Однако результатов переговоров в то время не было, сообщила Псаки.

«Переговоры продолжались, когда прошел брифинг», — уточнила официальный представитель Белого дома.

По ее словам, глава делегации США заместитель госсекретаря Уэнди Шерман озвучила позицию Вашингтона. Американская сторона ждет от России движения по пути дипломатии, «а не эскалации», заключила она.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль и Белый дом не занимаются подготовкой очередных переговоров президента России Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, сначала свою оценку должны дать непосредственно члены российской делегации в Женеве, в частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.