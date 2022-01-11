Заключенный в тюрьме мультимиллионер Роберт Дерст скончался от остановки сердца

Вашингтон, 11 января. Американский мультимиллионер Роберт Дерст, осужденный на пожизненный срок за убийство собственной жены, скончался в больнице от остановки сердца. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на адвоката заключенного.

В больницу Дерст был направлен для обследования. Ухудшить здоровье заключенного мог перенесенный им коронавирус. По словам адвоката, после остановки сердца врачи не смогли реанимировать Дерста.

«Как мы понимаем, его смерть была обусловлена естественными причинами, связанными с рядом проблем со здоровьем, о которых мы неоднократно сообщали суду за последние несколько лет», — сообщил он.

К пожизненному сроку Дерст был приговорен за убийство, совершенное в 2000 году. Тогда он застрелил подругу, которая хотела рассказать о пропавшей почти 40 лет назад жене мультимиллионера. Следствие полагает, что в общей сложности Дерст виновен в убийстве трех человек. В 2015 году он сам признался в этом, забыв, что на него надет микрофон. В октябре 2021 года его подключили к ИВЛ.