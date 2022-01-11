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Депутат Рады Волошин заявил о необходимости прямого диалога между Украиной и Россией

Политика
Депутат Рады Волошин заявил о необходимости прямого диалога между Украиной и Россией
facebook.com  /  Oleg Voloshin

Киев, 11 января. Киев должен пойти на прямой диалог с Москвой, чтобы не зависеть от результатов других участников международных переговоров, заявили в Раде.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности могут повлиять на ситуацию на Украине. Об этом заявил депутат Рады от ОПЗЖ Олег Волошин на телеканале «Первый независимый».

«Переговоры в Женеве между США и Российской Федерацией по гарантиям безопасности. Их решения могут повлиять на ситуацию на Украине. Но для того, чтобы не зависеть от результатов переговоров других государств, украинская власть должна пойти на прямой диалог с Россией», — заявил Волошин.

Запад очень серьезно относится к требованиям России. Кроме того, Вашингтон понимает, что на кону стоит многое, поэтому воспринимает Москву на равных. По словам парламентария, Украина должна обсуждать конфликтные вопросы на прямых переговорах.

Ранее глава Швейцарии Иньяцио Кассис и лидер Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Женеве. Швейцария приветствует проведение встреч высокого уровня между представителями Москвы и Вашингтона.

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Киев переговоры волошин
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