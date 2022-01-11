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Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестного снаряда в сторону Японского моря

  /   Обновлено: 11 января 2022 02:10
Армия
Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестного снаряда в сторону Японского моря
ФБА «Экономика сегодня»

Пхеньян, 11 января. Северная Корея произвела запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ранее в этом году КНДР уже производила испытание своих вооружений. Тогда Северная Корея сообщала, что тестировала новую сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». В настоящий момент военные изучают сведения о произведенном запуске неизвестного снаряда.

«Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил (о пуске — Прим. ред.)», — говорится в сообщении агентства «Ренхап».

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал ракетную и ядерную программы, проводимые Северной Кореей. По словам американского политика, они являются постоянной угрозой.

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