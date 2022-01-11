Актер Кевин Бейкон поделился редким фото со своей женой

Лос-Анджелес, 11 января. Голливудский актер Кевин Бейкон поделился редкой фотографией со времен, когда его отношения с актрисой Кирой Седжвик только начинались.

Звездная пара связала себя узами брака еще в 1988 году. У них есть двое детей — сын Трэвис и дочь Сози Рут, которая пошла по стопам родителей. Об этом пишет Fox News.

Недавно артист вышел в социальные сети и опубликовал снимок с первых дней своих отношений с Кирой. На фото звезда фильмов «Пятница, 13-е» и «Невидимка» стоит без рубашки. Он улыбается и обнимает свою спутницу, одетую в черный купальник.

«Эй, дети, в старые времена камеры и телефоны были двумя разными вещами. Это было наше первое "селфи"», — подписал фото Кевин.

Hey kids in the old days cameras and phones were two different things! This was our first “selfie” @kyrasedgwick pic.twitter.com/UGJxpKbzdi — Kevin Bacon (@kevinbacon) January 8, 2022

Поклонники актера оценили его публикацию. Они также поделились своими воспоминаниями.

«Милая парочка. Тогда мы с моим мужем (тогда парнем) сидели рядом с вами, ребята, в закусочной на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Так мило», — написала joanne silk.

«Просто посмотрите на вас двоих! Молодые и полные потенциала, полностью реализованные! Такое вдохновение», — отметила Дебби Хендерсон.

Ранее голливудский актер Марк Уолберг продемонстрировал на своей странице в Instagram видео, на котором он тренируется вместе с парнем своей дочери.