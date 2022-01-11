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Режиссер «Стражей Галактики — 3» описал главного злодея фильма

  /   Обновлено: 11 января 2022 01:46
Шоу-бизнес
Режиссер «Стражей Галактики — 3» описал главного злодея фильма
Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Лос-Анджелес, 11 января. Голливудский режиссер Джеймс Ганн раскрыл часть информации о предстоящем триквеле «Стражей Галактики». Он обсудил будущего антагониста Адама Уорлока, которого на экранах воплотит Уилл Поултер.

Вторая часть фильма о космической команде супергероев вышла в прокат еще в 2017 году, после чего постановщик был уволен и перешел к Warner Bros. Для этой студии Ганн снял второй «Отряд самоубийц» и сериал «Миротворец». Об этом сообщает ScreenRant.

Вскоре Джеймс вновь вернулся в Disney и начал работу над «Стражами Галактики: Часть 3». Кинокомикс продолжил историю сиквела и затронет события «Мстителей: Финал». Главным злодеем в нем будет Адам Уорлок. Его создала Золотая Высшая Жрица Аиша для того, чтобы он уничтожил команду супергероев.

Режиссер «Стражей Галактики — 3» описал главного злодея фильма
wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

В недавнем интервью режиссер не стал объяснять, насколько важную роль займет Уилл Поултер в предстоящем фильме. Однако он уверен, что герой понравится зрителям.

«О, он самый лучший. Он самый лучший. Люди действительно будут любить Адама. Я скажу, что они оценят Адама Уорлока по достоинству», — отметил Ганн.

Ранее актер Эндрю Гарфилд рассказал, что ему нравилось врать фанатам во время своих интервью о том, что он не будет сниматься в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой».

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