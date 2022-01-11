Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 02:26
02:21
Общество
Заключенный в тюрьме мультимиллионер Роберт Дерст скончался от остановки сердца
02:13
Политика
Депутат Рады Волошин заявил о необходимости прямого диалога между Украиной и Россией
02:10
Армия
Южная Корея сообщила о запуске КНДР неизвестного снаряда в сторону Японского моря
02:00
Общество
Джазовый пианист Сергей Жилин: Пожалуй, нет таких залов, где бы я не играл
01:46
Шоу-бизнес
Актер Кевин Бейкон поделился редким фото со своей женой
01:46
Шоу-бизнес
Режиссер «Стражей Галактики — 3» описал главного злодея фильма
01:25
Политика
Экономист Мур: Байден не спас экономику
01:20
Экономика
Аналитик Шеин объяснил принцип выгодной покупки и продажи валюты
01:01
Общество
Диетолог Круглова порекомендовала не проводить разгрузочные дни поле праздников
00:57
Общество
Сын Леонида Куравлева опроверг сообщения о COVID-19 у артиста
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экономист Мур: Байден не спас экономику

Политика
Экономист Мур: Байден не спас экономику
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 11 января. Президент США Джо Байден игнорирует простую истину: в стране цены полгода росли быстрее, чем зарплаты. Об этом заявил экономист Стивен Мур.

Эксперт напомнил слова главы Белого дома, который хвастался тем, что ни один президент не показывал в свой первый год работы результаты лучше, чем он. Однако общественность с этим не согласна, поскольку рейтинг американского лидера упал на отметку ниже 30%. Об этом пишет Fox News.

«Помните, что это тот человек, который смело и неоднократно обещал во время предвыборной кампании, что он победит вирус», — подчеркнул Мур.

Экономист Мур: Байден не спас экономику
ФБА «Экономика сегодня» /

Сейчас США страдают от нового витка коронавирусной пандемии. Экономика в стране снова падает, поскольку вводятся новые ограничения.

«Наконец, есть проблема другого вируса, вредящего американцам – инфляция. В то время как президент хвастался повышением заработной платы барменам, кухонным работникам и официанткам, он игнорировал неудобную истину: вот уже шесть месяцев подряд цены растут быстрее, чем заработная плата», — отметил экономист.

Ранее стало известно, что Байден дает украинскому президенту Владимиру Зеленскому противоречивые обещания относительно его поддержки в противостоянии с Россией, что заставляет Киев нервничать. Об этом сообщило иранское издание Resalat.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экономист Мур: Байден не спас экономику
сша экономика байден мур
Комментировать