Вашингтон, 11 января. Президент США Джо Байден игнорирует простую истину: в стране цены полгода росли быстрее, чем зарплаты. Об этом заявил экономист Стивен Мур.

Эксперт напомнил слова главы Белого дома, который хвастался тем, что ни один президент не показывал в свой первый год работы результаты лучше, чем он. Однако общественность с этим не согласна, поскольку рейтинг американского лидера упал на отметку ниже 30%. Об этом пишет Fox News.

«Помните, что это тот человек, который смело и неоднократно обещал во время предвыборной кампании, что он победит вирус», — подчеркнул Мур.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сейчас США страдают от нового витка коронавирусной пандемии. Экономика в стране снова падает, поскольку вводятся новые ограничения.

«Наконец, есть проблема другого вируса, вредящего американцам – инфляция. В то время как президент хвастался повышением заработной платы барменам, кухонным работникам и официанткам, он игнорировал неудобную истину: вот уже шесть месяцев подряд цены растут быстрее, чем заработная плата», — отметил экономист.

Ранее стало известно, что Байден дает украинскому президенту Владимиру Зеленскому противоречивые обещания относительно его поддержки в противостоянии с Россией, что заставляет Киев нервничать. Об этом сообщило иранское издание Resalat.