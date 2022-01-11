Аналитик Шеин объяснил принцип выгодной покупки и продажи валюты

Москва, 11 января. Гражданам, имеющим наличные средства, которые не нужны на определенные траты, стоит перевести часть из них в валюту. Об этом рассказал начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Он подчеркнул, что вопрос перевода одной валюты в другую является как простым, так и сложным одновременно. По словам Шеина, если на данный момент человеку не нужны рубли для каких-либо покупок, выгодным способом будет продать их и инвестировать в валюту. Об этом аналитик сообщил в беседе с «Праймом»,

«Простой, потому что если вам не нужны рубли для покупок, продавайте их и инвестируйте в валюте. Вернуться всегда успеете. Если рубли нужны, то покупайте их. Не важно, холодильник вы хотите на них приобрести или государственные облигации», — объяснил Шеин.

Экономист Георгий Ващенко ранее составил прогноз изменения курса российского рубля после новогодних праздников. По его словам, отечественный валютный рынок будет в первую очередь зависеть от динамики на внешних площадках.